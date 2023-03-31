Фото: Советская районная администрация города Брянска.

В Брянске жителям затопленных участков передали воду и питание. Жители улицы Нижне-Заречная еще остаются в своих домах. Помощь люди получили от сотрудников Советской районной администрации города Брянска и спасателей. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, в пятницу, 31 марта, наблюдается очередной подъем воды в реках Десна и Болва.

В Бежицком районе Брянска большая вода затопила 37 домов и 350 участков. Из затопленных домов 19 человек доставили в пункты временного размещения. Невозможно подъехать на транспорте к поселку Радица-Крыловка.