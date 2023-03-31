В Брянске троих человек осудят за передачу взяток сотрудникам МРЭО от водителей. Они стали фигурантами уголовного дела по статье «Посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской бласти.

Во время расследования установили, что с июля 2019 года по сентябрь 2020 года один из мужчин, работая инструктором по вождению, получал от обучающихся от 55 до 60 тысяч рублей.

Часть денег инструктор оставил себе, а остальные а остальные передавал через двоих своих знакомых в качестве взяток сотрудникам МРЭО ГИБДД УМВД России по Брянской области. это было необходимо для успешной сдачи взяткодателями экзаменов на получение водительских прав независимо от результатов.

Преступление выявили оперативные сотрудники УЭБиПК России по Брянской области.

- Ранее все взяткодатели привлечены к уголовной ответственности за совершенные преступления, - говорят в Следственном комитете. - Предварительное следствие завершили, а уголовное дело направили в суд для рассмотрения.