Подтопление дворовых территорий в Радице-Крыловке начинается, когда уровни воды в Десне и Болве составляют 340 и 530 сантиметров соответственно. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В брянских реках Десна и Болва за сутки уровень воды превысил 50 сантиметров. В пятницу, 31 марта, Десна поднялась на 53 сантиметра при уровне воды 532 сантиметра, а Болва на 50 сантиметров при уровне воды 737 сантиметров. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации со ссылкой на ГОЗНТЧС города Брянска.

Самым сильное половодье наблюдали в 2013 году. Тогда вода достигала отметок 535 и 759 сантиметров.соответственно. К примеру, в 2022 году максимальный уровень воды в этих реках составил 529 и 716 сантиметров.

Подтопление дворовых территорий в Радице-Крыловке начинается, когда уровни воды в Десне и Болве составляют 340 и 530 сантиметров соответственно.

Напомним, в пятницу, 31 марта, в Бежицком районе Брянска большая вода затопила 37 домов и 350 участков.