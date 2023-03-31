В Бежицком районе Брянска большая вода затопила 37 домов и 350 участков

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска большая вода затопила 37 домов и почти 350 участков. Об этом сообщает глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

В Радице-Крыловке круглосуточно дежурят машины и моторные лодки. Круглосуточное дежурство несут аварийно-спасательная бригада, сотрудники МЧС, представители горадминистрации.

Вода заблокировала въезд в Радицу-Крыловку. Теперь туда можно добраться только на большегрузах. 31 марта здесь повозочные рейсы будут выполнять четыре машины высокой проходимости. У реки беспрерывно дежурят спасатели на лодках. Если людей невозможно будет вывезти на машинх, то они должны помочь. Под контролем обеспечение людей водой и продуктами.

- Не исключено, что паводок-2023 побьет рекорд 2013 года, - отметил Александр Макаров.

Напомним, в Брянске из-за паводка с 30 марта ввели режим «Чрезвычайная ситуация».