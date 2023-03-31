Брянский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» принял участие в региональном этапе Чемпионата «Профессионалы» в Брянске

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В период с 27 по 31 марта в Брянской области проходит региональный этап Всероссийского Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», в котором принимают участие 300 конкурсантов по 48 компетенциям. Конкурсантами являются две категории учащихся в образовательных учреждениях. В основной участвуют студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования. Среди юниоров соревнуются школьники, достигшие возраста 14 лет. Профессиональное мастерство конкурсантов оценивают 320 экспертов.

В работе площадки чемпионата на базе ФГБОУ ВО «Брянский аграрный университет» с 28 по 30 марта принимали участие представители Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». В рамках мероприятия были проведены мастер-классы по теме: «Лабораторная диагностика болезней животных. Применение ветеринарных препаратов и кормов для профилактики и лечения болезней мелких домашних животных» для студентов и школьников образовательных учреждений г. Брянска и Брянской области, а также организованы деловые встречи с профессорско-преподавательским составом университета.

Выставочная экспозиция, представленная Брянкой испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», позволила при помощи плакатов, экспонатов, лабораторного оборудования подробно ознакомить присутствующих с основными направлениями деятельности учреждения. Кроме того, Брянская ветеринарная клиника ФГБУ «ВНИИЗЖ» представила широкий ассортимент препаратов для ветеринарного применения, кормов для продуктивных и домашних животных, а также средств защиты растений.

Проведение Чемпионата направлено на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости и всеобщности, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Торжественная церемония награждения победителей состоится 1 апреля. Желаем участникам успехов, терпения и выдержки в дальнейшей борьбе.