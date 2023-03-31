Брянские следователи проводят проверку по факту гибели пропавшего школьника в Дятьковском районе. 14-летнего парня из поселка Любохна нашли погибшим 30 марта. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- По данному факту проводится процессуальная проверка в целях установления обстоятельств безвестного исчезновения несовершеннолетнего и его гибели, - говорят в Следственном комитете.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебные экспертизы, опрашивают людей, обладающих значимой информацией.

Напомним, 14-летнего парня из Дятьковкого района искали с 28 марта.