Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Брянские следователи подключились к поиску 14-летнего подростка, пропавшего в Дятьковском районе. Следователями и следователями-криминалистами следственного управления по Брянской области совместно с сотрудниками Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации организовано проведение поисковых мероприятий по установлению его местонахождения. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- В поисковых мероприятиях принимают участие сотрудники полиции, МЧС, добровольцы ПСО «Лиза Алерт» в Брянской области, другие представители общественности, - говорят в Следственном комитете.

В Следственном комитете работает телефон доверия 8 (4832) 62-01-84, а также круглосуточная линия «Ребенок в опасности» 8 (4832) 62-01-76 или 123 (для набора с мобильных устройств). По этим номерам дети и их родители могут оперативно сообщить о происшествии с несовершеннолетними, которым требуется помощь сотрудников СК России.

Напомним, 14-летний Олег Захаров пропал в Дятьковском районе 28 марта.

Также следователи предупреждают о паводкоопасных реках и развитии весеннего половодья.

- Следственные органы СК России обращаются к родителям и другим законным представителям несовершеннолетних с просьбой провести разъяснительные беседы со своими детьми об опасности этого времени года, - говорят в Следственном Комитете. - Если вы стали свидетелем происшествия на воде и необходима помощь спасателей, незамедлительно звоните по телефону – 101, либо на единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.