В Брянске откроют выставку «Гений русской музыки в Брасовском имении»

Фото: Брянский краеведческий музей.

В Брянске 31 марта откроют выставку «Гений русской музыки в Брасовском имении». Выставку разместят в холле Брянского краеведческого музея. Она будет работать ежедневно , кроме понедельника с 10.00 до 18.00. Об этом сообщают в краеведческом музее.

Выставку организовали совместно с Российским национальным музеем музыки, которым были предоставлены материалы собственной выставки «Сергей Рахманинов: “Я – русский композитор”». Материалы рассказывают о жизни композитора, открывают его как мецената и педагога.

Также посетители увидят фотографии из «Брасовского альбома». На них Сергей Рахманинов запечатлен в имении «Брасово». На Брянщине композитор Сергей Рахманинов побывал лишь один раз. Он приезжал в гости к Великому Князю Михаилу Александровичу в его имение «Брасово» в июле 1911 года.

Возрастное ограничение – 12+