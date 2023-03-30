На базе Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» состоялось обучение коллег из г. Киров

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В период с 27 по 30 марта 2023 года на базе Учебного центра подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ» (лицензия от 20.07.2022г., № Л035-00115-77/00097027) специалист Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» провел обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации.

Сотрудники ГБУ КО «Кировская межрайонная СББЖ» прошли обучение по теме: «Подготовка и проведение испытаний по определению удельной активности радионуклидов цезий 137 и стронций 90 в образцах пищевой продукции с использованием спектрометрических комплексов МКС-01 А «Мултирад». Образовательная программа была разработана с целью повышения профессионального уровня специалистов для выполнения должностных обязанностей в рамках имеющейся квалификации.

В ходе лекционных и практических занятий слушателям был освещен ряд актуальных вопросов, среди которых:

По окончании обучения все слушатели успешно выполнили контрольно-практическое задание и получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Сообщаем, что в разделе официального сайта ФГБУ «ВНИИЗЖ» доступна вся информация по курсам повышения квалификации, индивидуальным стажировкам, программам обучающих вебинаров и семинаров. Получить подробную информацию и оставить заявку на обучение можно по электронному адресам: — г. Москва, dopobr-cnmvl@mail.ru. Тел. +7 (495) 700-01-34. Контактное лицо — Юхин Сергей Сергеевич. — г. Брянск, uc@bmvl.ru. Тел. 8 (4832) 32-77-17 доб. 157. Контактное лицо – Карловский Олег Сергеевич.