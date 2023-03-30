В Брянске осудят предпринимателя за взятку начальнику Бежицкого отделения судебных приставов. 53-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Дача взятки должностному лицу через посредника в виде денег в крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время расследования установил, что предприниматель, находясь в городе Брянске, в январе-феврале и в ноябре 2022 года предал частями взятку в общей сумме 200 000 рублей начальнику Бежицкого районного отделения судебных приставов. Таким образом он хотел помочь своей знакомой в тайне от нее в ускорении взыскания по исполнительному производству. Деньги фигурант передавал через нескольких посредников, среди которых были бывшие и действующие сотрудники службы судебных приставов.

Преступление выявили и пресекли оперативники УФСБ России по Брянской области при участии сотрудников отделения собственной безопасности регионального УФССП России.

- Сейчас предварительное следствие завершили, а уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, - говорят в Следственном комитете.

Напомним, в Брянске начальника Бежицкого отдела судебных приставов задержали за взятку в 530 тысяч рублей. По этому делу проходят еще двое приставов и предприниматель.