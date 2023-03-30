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НовостиПроисшествия30 марта 2023 9:53

В Брянске из-за паводка с 30 марта ввели режим «Чрезвычайная ситуация»

Большая вода затопила 271 дом
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске из-за паводка с 30 марта с 9:30 ввели режим «Чрезвычайная ситуация». Постановление подписал глава Брянской городской администрации Александр Макаров. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Режим будет действовать до особого распоряжения для органов управления и сил Брянского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Брянской области на территории города Брянска.

В Брянске 30 марта большая вода затопила 271 дом, больше 50 человек лишились привычных условий жизнедеятельности. Значительно повысился уровень воды в реках Десна и Болва. С поселком Радица-Крыловка нарушено транспортное сообщение.

Напомним, с 27 марта в городе действует режим «Повышенная готовность».