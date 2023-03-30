В брянской Радице-Крыловке из-за паводка ограничили движение автобуса №9

В брянской Радице-Крыловке с 29 марта из-за паводка ограничили движение автобуса №9«мкр.-н Вокзальный - пос. Радица -Крыловка». Он будет ходить до остановки «Дом культуры». Об этом сообщают в городском пассажирском автотранспортном предприятии.

Маршрут №9 на остановку «Дом культуры» будет прибывать в будние дни в 6:32, 6:57, 7:30, 8:01, 8:57, 9:31, 9:55, 10:54, 12:03, 13:08, 14:11, 14:48, 15:37, 16:06, 16:41, 17:31, 18:07, 18:41, 19:11, 19:51, 20:36.

А отправляться -в 6:45, 7:15, 7:45, 8:20, 9:15, 9:55, 10:17, 11:10, 12:20, 13:25, 14:30, 15:13, 15:58, 16:25, 16:55, 17:50, 18:25, 19:00, 19:30, 20:10,20:43.

Если паводковая вода подтопит дорогу в районе железнодорожного путепровода, то движение автобуса №9 планируют ограничить да остановки «бульвар Щорса».