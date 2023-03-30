Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в районе стадиона «Динамо» ограничат движение транспорта. Это связано с проведением футбольных матчей. Ограничения будут действовать 2, 8, 15, 29 апреля, 21 мая и 4 июня с восьми часов утра и до окончания игры. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Движение транспорта в эти дни ограничат по переулку Трудовому (от улицы Советской до улицы Горького) и по улице Ромашина (от улицы Фокина до бульвара Гагарина).

- Исключение сделают для транспортных средств участников мероприятия, оперативных служб и специальных автомобилей отдела ГФС России в городе Брянске, - говорят в мэрии города.

В трех первых домашних матчах брянское «Динамо» встретится с с футбольными клубами «Сокол» (Саратов), «Динамо» (Владивосток) и «Сатурн» (Раменское).