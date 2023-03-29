В Брянске с 30 по 31 марта автоинспекторы проверят работу таксистов. В городе проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Такси». Об этом сообщают ОГИБДД по городу Брянску.

Сотрудники ДПС проверят законность оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, наличие необходимых документов у водителя, техническую исправности автомобиля. Особое внимание обратят на соблюдение правил перевозки пассажиров: они должны быть пристегнуты, дети до определенного законом возраста должны ехать в такси в автокресле, соответствующем весу и росту ребенка.

С начала 2023 года на территории областного центра отмечают рост ДТП с участием такси и пострадавших в них людей на 300,0% (с 1 до 4 ДТП). Во всех случаях виновными оказывались таксисты.