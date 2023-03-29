В Карачевском районе водитель фуры сбил 32-летнего мужчину и скрылся. ДТП произошла 28 марта в первом часу ночи на 95 километре дороги Орел-Брянск-Смоленск. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации водитель автомобиля «ДАФ» с полуприцепом сбил 32-летнего пешехода, который шел по середине дороги в попутном направлении, и скрылся с места ДТП.

- Водителя установили во время проверки, - говорят в Госавтоинспекции. – В ДТП пешеход получил перелом плеча. Мужчине назначил лечение и отпустил домой. Пострадавший был одет в темную одежду без световозвращающих элементов, ручной клади у него не было. В целях установления у мужчины состояния опьянения произвели забор крови.