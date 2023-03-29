В Климовском районе пройдут тренировочные стрельбы. Об этом 29 марта местных жителей предупредил глава администрации Климовского района Александр Исаев на своей странице ВКонтакте.

- На территории района будут проводиться учебно-тренировочные стрельбы, - сообщает Александр Исаев. - . Администрация района просит жителей не волноваться и отнестись с пониманием.

Напомним, в Климовском районе учебно-тренировочные плановые стрельбы проходили 16 и 17 марта. Об их проведении население также предупреждали заранее.