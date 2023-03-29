ВТБ Лизинг предлагает электрокар Skywell ET5 c выгодой до 1 930 000 рублей

ВТБ Лизинг объявляет о действии специальных условий по финансовой аренде электрического кроссовера Skywell ET5. При заключении договора лизинга до 30 апреля 2023 года его можно приобрести с максимальной из существующих на рынке выгодой. Размер скидки зависит от технических параметров и комплектации приобретаемой модели и может достигать 1 930 000 рублей.

Оформляя автомобиль в лизинг, клиенты могут выбрать различные условия финансовой аренды: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или без переплат за лизинг.

Максимальная выгода 1 930 000 рублей доступна при приобретении Skywell ET5 стоимостью 4 980 000 рублей с авансом 49% на 5 лет. В этом случае ежемесячный платеж составит 59 986 рублей. Такие условия предоставляются за счет скидки от производителя и налоговых преференций в лизинге для компаний на общей системе налогообложения – зачет налога на прибыль и НДС со всех платежей.

Skywell ET5 – вместительный пятиместный кроссовер мощностью 204 л.с., способный разогнаться до 100 км/ч за 7,9 секунды. Электрокар оснащен батареей емкостью 72 киловатт-часа с гарантийным сроком службы восемь лет. Зарядить кроссовер можно даже от бытовой розетки – машина имеет два порта зарядки, разъемы которых наиболее распространены в России. На одной зарядке по циклу WLTP автомобиль может проехать 400 километров. Официальная гарантия на Skywell – 5 лет или 150 000 км пробега.

Skywell New Energy Automobile Group — одна из ведущих компаний, производящих электрокары в Китае. Компания имеет большой опыт производства легковых автомобилей и коммерческого транспорта, работающих на электричестве.

Подать заявку на лизинг электрокара SKYWELL ET5 с выгодой до 1 930 000 рублей юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.