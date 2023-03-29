Фото: "Клинцы.Инфо".

В брянских Клинцах увековечат память Сергея Ракитского, погибшего во время спецоперации на Украине. На фасаде Займищенской школы установят мемориальную доску. Такое решение 29 марта приняли на заседании городского Совета 29 марта. Об этом сообщают «Клинцы.инфо».

Денис Ракитский родился 12 мая 1990 года в Клинцах. В 2007 году окончил городскую общеобразовательную школу. С 7 июля 2008 года по 4 июля 2009 года служил по призыву водителем в в/ч 31981, а затем в в/ч 92925 Московской области. Награжден знаком «ГВАРДИЯ».

4 октября 2022 года рядового Дениса Ракитиса призвали по частичной мобилизации. Его жизнь оборвалась 7 ноября 2022 года при выполнении задач во время специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины.

Бойца посмертно наградили орденом «Мужества».