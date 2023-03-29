Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Начальника Брянского пожарно-спасательного центра наградил Владимир Путин. Указом Президента России от 27 марта Вадима Прокопчука удостоили медали «За отвагу на пожаре».

Государственной наградой спасателя поощрили за смелость и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров и ликвидации последствий ЧП.

Вадим Прокопчук начинал свой профессиональный путь от инспектора государственного пожарного надзора. Доработал до должности начальника пожарной части. С 2020 года руководил пожарно–спасательным отрядом ФПС ГПС ГУ МЧС России по Брянской области. Для своих коллег Вадим Николаевич – мудрый руководитель, который сумел сделать центр успешным.

Кстати, президент Владимир Путин в своем указе отметил еще одного нашего земляка. Это - ученик Новоропской школы Климовского района Федора Симоненко. Его наградили медалью «За отвагу».