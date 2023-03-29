ВТБ Онлайн поможет проверить место получения штрафов ГИБДД

Пользователям ВТБ Онлайн стала доступна услуга проверки места нарушения правил ПДД для последующей оплаты штрафов. По прогнозам банка, ежемесячно услугой будут пользоваться не менее 250 тысяч клиентов.

Пользователи ВТБ Онлайн могут отслеживать получение новых штрафов, не дожидаясь бумажного постановления, и оплачивать их без комиссии. Чтобы увидеть штрафы ГИБДД, необходимо зайти в приложение ВТБ Онлайн или интернет-банк, в разделе «Платежи» выбрать пункт «Оплата штрафов ГИБДД без комиссии» и указать реквизиты документов (СТС, водительского удостоверения или номер постановления). При наличии задолженностей сервис покажет неоплаченный штраф и данные о нарушении: статью КоАП, размер штрафа и срок действия скидки, дату и место нарушения на онлайн-карте. Сервис по онлайн-оплате штрафов доступен для всех пользователей ВТБ Онлайн.

«ВТБ продолжает обновлять онлайн-сервисы, делая удобным совершение ежедневных и привычных платежей в ВТБ Онлайн. Интеграция популярных платежей в сторону поставщиков услуг и государства в одном банковском приложении позволяет улучшить и упростить все сферы жизни для наших клиентов. Обновленный сервис проверки и оплаты штрафов ГИБДД в онлайн-банке станет удобным вариантом контроля расходов, который позволяет в реальном времени узнать сумму и срок действия скидки. С помощью интерактивной карты клиенты могут приблизить и уточнить место нарушения. По проведенным исследованиям, более 70% плательщиков штрафов ГИБДД хотят понимать, где именно они нарушили, чтобы в следующий раз быть более бдительным на этом месте», – отметил Руслан Новиков, начальник управления «Платежи» ВТБ.

В ВТБ Онлайн также можно оплатить без комиссии услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД и включенные в каталог детские сады, в том числе по QR-коду из выставленной квитанции в интернет-банке. Каталог ВТБ Онлайн постоянно пополняется новыми провайдерами, что помогает клиентам оплачивать услуги без заполнения реквизитов всего в пару кликов. Сегодня клиентам ВТБ для оплаты доступно более 46 тысяч поставщиков услуг. Из них 20 тысяч – регулярно обновляют начисления по лицевому счету для выставления счетов клиентам.