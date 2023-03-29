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НовостиОбщество29 марта 2023 9:13

В брянском Сельцо из-за паводка закрыли движение по мосту через Десну

Постановление подписал и.о.главы администрации города
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянском Сельцо из-за паводка закрыли движение по мосту через Десну. Мост будет закрыт с 28 марта до спада уровня воды в реке. Соответствующее постановление 27 марта подписал и.о. главы администрации города Сельцо Брянской области Игорь Помогаев.

В ближайшее время муниципальное предприятие «Дом Быта» должно доставить на мост железобетонные блоки. Это необходимо, чтобы утяжелить конструкцию и сделать ее более устойчивой. Кроме этого, на подъезде к мосту установят предупреждающие информационные щиты.