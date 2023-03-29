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НовостиОбщество29 марта 2023 8:43

В Брянской области ищут 78-летнюю Валентину Рябову

Женщина 28 марта ушла из дома в неизвестном направлении
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 78-летнюю Валентину Рябову. Женщина 28 марта в рабочем поселке Дубровка ушла из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Женщина выглядит так: рост 167 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Была одета в удлиненное черное пальто, черные штаны, черные резиновые сапоги, на голове – синий платок. Особые приметы пропавшей: сильно сутулится.

- Женщина нуждается в медицинской помощи, - говорят волонтеры. - Возможно, она потеряла память.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Валентины Рябовой, просят сообщать по телефонам: 8 (800) -700-54-52 или 112.