ВТБ: жители Центрального федерального округа больше всего тратят на ремонт

По итогам февраля самыми популярными статьями расходов жителей Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) стали ремонт и покупки в супермаркетах. Меньше всего они потратили на услуги связи и такси. Об этом свидетельствует статистика транзакций по картам ВТБ.

По данным ВТБ, в феврале жители ЦФО (без учета Москвы и Московской области) потратили на ремонт и товары для дома 7,7 млрд рублей, это треть общего объема расходов. Лидеры по доле средств, направленных на отделку и обустройство жилья – Костромская (35%), Тульская (33%) и Курская области (33%).

На втором месте по популярности – покупки в супермаркетах, их объем составил 6,3 млрд рублей, то есть четверть от общей суммы трат в округе в феврале. Расходы на продукты занимают наименьшую долю в месячном бюджете жителей Рязанской области (25%), а максимальную – в Костромской (29%). В среднем жители Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) тратят за один поход в магазин около 500 рублей.

Траты на маркетплейсах и в интернет-магазинах в феврале достигли в ЦФО 3,1 млрд рублей, средний чек интернет-шопинга - 1,3 тыс. рублей. Чаще других такие покупки совершали жители Воронежской области.

На покупку одежды в последний месяц зимы жители ЦФО потратили 1,2 млрд рублей, наибольшие расходы по доле средств в этой категории – в Брянской области (6% от общего количества трат по области). А по объему – в Воронежской области – 151 млн рублей. Расходы на АЗС и ремонт транспортных средств в прошлом месяце в федеральном округе составил 885 млн рублей. Больше остальных тратят автолюбители Воронежа (115 млн рублей), Белгорода (112 млн) и Тулы (99 млн).