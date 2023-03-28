Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт", vk.com.

В брянском Жирятино нашли живой пропавшую 13-летнюю Анастасию Городцову. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Напомним, школьницу искали с 24 марта. Отряд «ЛизаАлерт» организовал штаб в Жирятинской общеобразовательной школе. В поисках участвовали добровольцы отряда, полицейские, местные жители. Проверку различных версий пропажи проводили следователи.

Что касается обнаруженной в люке собаки с ошейником, то четвероногая, судя по всему, провела в нем не один день.

- Мы не смогли оставить грязное, голодное животное умирать, - рассказали волонтеры. - Рядом с люком развернулась целая спасательная операция, завершившаяся так же успешно.