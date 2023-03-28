Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске из-за паводка ввели режим «Повышенная готовность». Он действует с 27 марта с девяти часов утра и до особого распоряжения для органов управления и сил Брянского городского звена территориальной подсистемы РСЧС. Такая необходимость возникла в связи с повышением уровня воды в реках Десна и Болва . Постановление подписал глава Брянской городской администрации Александр Макаров. Об этом сообщают в пресс-службе брянской городской администрации.

Создали оперативный штаб для координации основных мероприятий, проводимых при ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. В его состав включили заместителей главы горадминистрации, глав районных администраций и руководителей подведомственных организаций, представителей УМВД России по городу Брянску, Главного управления МЧС России по Брянской области и регионального департамента здравоохранения.