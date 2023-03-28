В Навлинском районе УАЗ после столкновения с иномаркой угодил в кювет и опрокинулся. ДТП произошло 27 марта во втором часу дня на 378 километре дороги М3 «Украина». Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 36-летняя женщина на автомобиле «Вортекс» ехала в направлении Навли. При обгоне она не справилась с управлением и врезалась в попутно двигавшийся УАЗ под управлением 34-летнего водителя. После столкновения УАЗ съехал в кювет и опрокинулся.

- В ДТП различные травмы получили пассажиры 23 и 59 лет, - говорят в Госавтоинспекции. - Они отказались от госпитализации, поэтому пострадавшим назначили лечение и отпустили домой.