В Брянске 30 марта откроется выставка фотографий Николая Воробьева

Фото: Николай ВОРОБЬЕВ.

В Брянске 30 марта в 16:00 в Городском выставочном зале на бульваре Гагарина откроют персональную фотовыставку Николая Воробьева. Она приурочена к его 70-летнеиму юбилею. На выставке представят фотоработы, сделанные на протяжении творческого пути мастера. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Любимый жанр фотографа – репортаж. Кредо мастера – «увидеть и успеть». Особенность его работ заключается в редком сочетании реалистичности и художественности. Фотографии Николая Воробьева неоднократно побеждали на областных и городских фотовыставках.

В 2013 году фотограф победил в фотоконкурсе The best of Russia («Лучшие фотографии России»). Это для него стало высшей наградой.

Возрастное ограничение – 6+