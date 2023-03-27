Ветврач Брянской ветеринарной клиники ФГБУ «ВНИИЗЖ» рассказал, чем опасно ожирение животных

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Проблемы лишнего веса в современном мире присущи не только людям, но и домашним животным. Статистика такова, что ежедневно избыток жира диагностируется почти у каждого второго пушистого домоседа. Несмотря на то, что упитанный и круглый питомец выглядит очень мило, ожирение может привести к печальным последствиям.К каким именно рассказывает ветеринарный врач Брянской ветеринарной клиники ФГБУ «ВНИИЗЖ» Алексей Кузин.

Актуальность проблемы

Одной из значимых проблем XXI века является проблема избыточной массы тела и ожирение не только у людей, но и у животных.

Ожирение у животных - многофакторное и полиэтиологическое заболевание, которое сопровождается накоплением избыточного количества жировой ткани в организме (превышение нормы массы тела более чем на 20% от физиологической нормы). Патология часто встречается среди домашних непродуктивных животных (собак, кошек), реже у сельскохозяйственных (сухостойных коров, холостых и супоросных свиноматок).

Когда лишний вес начинает появляться у животных

Лишний вес появляется не с рождения. Все котята и щенки появляются на свет в здоровом весе. Щенки не склонны к ожирению. Но до окончания роста при перекармливании они сталкиваются с другой проблемой – форсированным ростом. Малыш начинает расти слишком интенсивно, что может привести к проблемам с опорно-двигательным аппаратом. А если хозяин продолжит закармливать животное, во взрослом возрасте питомец рискует приобрести и ожирение. Когда щенок достиг 90% массы тела, то ему следует менять диету с «детского» рациона на взрослый. Щенячье меню отличается объёмом калорий и большим содержанием витаминов и минералов. У котят всё немного иначе. Они растут достаточно плавно, и при перекармливании владелец как раз приведёт котёнка к ожирению, нежели к форсированному росту.

Основные причины развития ожирения

Генетика. Например, лабрадор-ретривер, керн-терьер, кавалер-кинг-чарльз -спаниель, шотландский терьер, кокер-спаниель, домашняя короткошерстная кошка более склонны к набору лишнего веса.

Неправильное кормление. Перекармливание, неконтролируемое использование лакомств, употребление еды со стола. Иногда ожирение у животных связано не только с количеством кормлений и перекусов, но и с угощениями продуктами со стола, когда хозяин готовит себе пищу.

Поведенческие факторы. Для кошек возможные факторы, участвующие в развитии ожирения, включают беспокойство, депрессию, неспособность установить нормальное пищевое поведение и выработать контроль над насыщением.

Пассивный образ жизни. Многие питомцы большую часть жизни проводят в доме или квартире, поэтому они не могут в полной мере проявлять свою активность. С одной стороны ограничено пространство для передвижения, а с другой – у животного просто нет явной потребности в охоте или преследовании добычи. Частая ошибка, которую допускают многие хозяева, – считать, что животное уже выросло, а потому ни игры, ни другие виды активности ему просто неинтересны.

Различные патологии внутренних органов и нарушения в работе систем. Еще одна частая причина ожирения домашних питомцев. Распознать её очень сложно, поэтому если у вашей кошки или собаки начал беспричинно увеличиваться вес, то это может быть связано с неправильным обменом веществ в их организме.

Что делать, если у животного лишний вес

В первую очередь выясняйте причину ожирения. Для этого необходимо обратиться к ветеринарному врачу. На приеме ветврач соберёт тщательный анамнез (историю жизни) и назначит необходимые исследования.

Чаще всего рекомендуется сдать общий клинический, биохимический анализ крови, общий анализ мочи, провести исследование на гормоны, сделать УЗИ брюшной полости и щитовидной железы. В некоторых случаях проводится дополнительная диагностика.

Брянская ветеринарная клиника ФГБУ «ВНИИЗЖ» обладает собственной диагностической лабораторией, рентген и УЗИ кабинетами, оснащена современным оборудованием. Профессиональная команда ветеринарных врачей клиники поможет определить истинную причину ожирения питомца, назначит комплексное лечение, а также подберет сбалансированную программу питания для снижения веса четвероногого друга.

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