Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 13-летнюю Анастасию Городцову. Школьница пропала 24 марта в Жирятино. С того дня местонахождение девочки неизвестно, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавшая выглядит так: рост 155 сантиметров¸ нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. Была одета в черную куртку, черную водолазку, черные джинсы, черные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Анастасии Городцовой, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.