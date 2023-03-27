ВТБ увеличил долю расходов на отечественное ПО до 75%

Банк ВТБ по итогам 2022 года довел долю расходов на отечественное программное обеспечение до 75% в общем объеме расходов на ПО. При этом доля российского программного обеспечения для многих классов систем внутри банка превысила 80%, а для некоторых уже достигла 100%. Ожидается, что к концу 2024 года объем расходов на отечественное ПО превысит 85%, а доля его использования для большинства систем достигнет 90-100%.

Импортозамещение уже затронуло абсолютно все программы и ИТ-инструменты, с которыми взаимодействует любой сотрудник банка. Сегодня вендоронезависимыми решениями охвачено более 60% критических информационных систем ВТБ. Экономический эффект для банка от перехода на импортонезависимые решения составит не менее 30 млрд рублей.

«К 31 декабря 2024 года в критической ИТ-инфраструктуре банка должно остаться только отечественное ПО, включенное в Единый реестр российских программ. Чтобы прийти к такому результату, в банке было запущено несколько параллельных процессов — выводятся из эксплуатации устаревшие с точки зрения архитектуры системы, вводятся новые, уже реализуемые в логике импортонезависимости, часть прежних систем переносится на новые компоненты. Быстрый прогресс подтверждает правильность выбранного нами ускоренного импортозамещения. Если в конце 2022 года мы говорили, что в замене нуждается еще 21 технология из 180 в технологическом стеке банка, то уже сейчас найдены альтернативы для 8 из них. В итоге большая часть сейчас импортонезависима», — рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Среди важнейших достижений ВТБ в области технологического суверенитета — завершение в 2022 году перевода всех каналов взаимодействия с розничными и корпоративными клиентами, включая единую омниканальную бизнес-логику, на собственную полностью импортонезависимую платформу, а также реализация операционного и кредитного конвейеров на импортонезависимых технологиях. Для обеспечения технологического суверенитета и независимости от зарубежных вендоров банк создал и развивает собственные внутренние центры компетенций.

Кроме того, накопленная в банке экспертиза по работе со свободно распространяемым ПО позволила создать собственную вендоронезависимую облачную платформу — VTB.Cloud. Решение позволяет полностью отказаться от импортозависимых аналогов.