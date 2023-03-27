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НовостиПроисшествия27 марта 2023 9:02

Жителю Брянска, страдающего алкоголизмом, запретили носить огнестрельное оружие

Мужчина состоит на учете в наркологическом диспансере
Надежда ПЕТРУНИНА

Жителя Бежицкого района Брянска, страдающего алкоголизмом, лишили права на приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

Надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства в сфере противодействия незаконному обороту оружия. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что 38-летний мужчина состоит на учете в наркологическом диспансере с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя средней степени». При данном заболевании запрещено владеть оружием.

Прокуратура подала иск в суд.

- Суд обязал мужчину сдать огнестрельное оружие и разрешение на его приобретение, хранение и ношение, - говорят в прокуратуре. - Исполнение решения суда взяли на контроль.