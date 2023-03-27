Брянский губернатор изменил состав пограничной комиссии области

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянский губернатор изменил состав пограничной комиссии. Соответствующий указ Александр Богомаз подписал 21 марта 2023 года.

В состава комиссии включили временно исполняющего обязанности заместителя начальника регионального управления МВД России Андрея Дзиса. Исключили из нее Рината Хайрова.

Пограничная комиссия региона – это координационный орган. Она обеспечивает деятельность по реализации пограничной политики РФ на территории Брянской области.