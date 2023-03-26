В Брянской епархии в преддверии Пасхи провели субботник

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

В Брянской епархии привели в порядок территорию Брянского Кафедрального Собора во Имя Святой Троицы. Этот первый весенний субботник провели в преддверии Пасхи. Великий православный праздник в этом году будут встречать 16 апреля. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

- По благословению митрополита Брянского и Севского Александра, к уборке также присоединились добровольцы молодежного движения «Благодать», - говорят в епархии. - Предварительно помолившись, активисты очистили прилегающую местность от прошлогодних листьев, сухих веток и прочего мусора и привели в порядок территорию рядом с церковью Христова Воскресения.

Православные труженики продолжат наводить порядок, чтобы доставить радость жителям Брянска к Пасхе.