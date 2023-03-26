В Брянской области из-за половодья закрыли проезд в поселок Ходаринка

Фото: МКУ "УЖКХ" города Брянска.

В Брянской области из-за разлива реки Свень закрыли проезд в поселок Ходаринка со стороны улицы Белорусской. Об этом сообщают управлении жилищно-коммунального хозяйства Брянска.

В то же время жителям региона показали во всей красе весеннее половодье на Ковшовских гидротехнических сооружениях. Большая вода проявила свою мощь и силу.

Фото: МКУ "УЖКХ" города Брянска.

Напомним, в Брянске из-за паводка под угрозой затопления оказались 145 домов. Максимальный уровень воды в Десне может достигнуть 450 сантиметров. Также с 23 марта в Брянске из-за паводка закрыли понтонный мост через Десну.