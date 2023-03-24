ВТБ получил 16 наград премии «Хрустальная гарнитура»

Больше всего персональных и командных наград конкурса получил контактный центр ВТБ по обслуживанию клиентов среднего и малого бизнеса. Руководитель контактного центра Ольга Худякова удостоена награды «Высокое одобрение жюри» в номинации «Лучший операционный менеджер».

Сотрудник Центра дистанционных продаж Эрик Иванов победил в номинации «Продавец года», команда Центра также удостоена награды «Лучшая практика коллаборации с контакт-центром». Центр дистанционного обслуживания стал победителем в номинациях «Лучшая команда обслуживания клиентов» и «Лучший клиентский опыт цифрового взаимодействия». Высокую оценку жюри в номинации «Тренер года» заслужила Анастасия Вохмянина (Центр дистанционного обслуживания). Награду «Высокое одобрение жюри» получили Григорий Русин (Центр дистанционных продаж) в номинации «Наставник года» и Татьяна Федорова (Служба обучения и управления качеством) в номинации «Самая эффективная программа улучшений, изменений».