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НовостиПроисшествия24 марта 2023 11:02

В Брянске 31-летний предприниматель незаконно «наварил» 66,4 млн рублей

Уголовное дело на фигуранта направили в суд
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске 31-летний предприниматель незаконно «наварил» 66,4 миллиона рублей. Житель областного центра стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконное предпринимательство». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с сентября 2017 по октябрь 2021 года житель Брянска предоставлял деньги людям под проценты. Он получал ежемесячно от двух до десяти процентов. В результате совей предпринимательской деятельности мужчина обогатился на 66,4 миллиона рублей.

- Уголовное дело передали в Советский районный суд Брянска на рассмотрение, - говорят в прокуратуре.