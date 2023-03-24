Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске 19-летняя девушка из-за ревности зарезала сожителя. Жительница областного центра стала фигуранткой уголовного дела по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, утром 1 января этого года пьяная девушка находилась в квартире на улице Красноармейской, по месту жительства. Между ней и 27-летним сожителем вспыхнула ссора из-за ревности. В гневе девушка схватила нож и ударила им мужчину в грудь. Сожитель умер от полученной травмы.

Во время расследования обвиняемая признала себя виновной.

- Уголовное дело передали на рассмотрение в Советский районный суд Брянска, - говорят в прокуратуре. - Девушке грозит до 15 лет лишения свободы.