Актуальные вопросы картофелеводства обсудили в Брянской области

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

23 марта 2023 года на базе Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» состоялось областное совещание по теме: «Борьба с распространением некарантинных вредных организмов и болезней картофеля в Брянской области. Проблематика экспорта картофеля из Российской Федерации». Инициатором совещания выступило Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Мероприятие прошло с участием заместителя Губернатора Брянской области Грибанова Б.И., директора департамента сельского хозяйства Брянской области Симоненко С.К., руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям Земченковой С.А., директора Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» Соколовой Е.И., руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Брянской области Фролова А.А, а также представителей ФГБОУ ВО «Брянский аграрный университет», руководителей сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, занимающихся возделыванием картофеля в регионе.

Присутствующие проанализировали положение дел на российском рынке картофеля на сегодняшний день, обсудили современное состояние и перспективы развития отрасли семеноводства в России, рассмотрели проблемы экспорта картофеля с территории Брянской области и вопросы импортозамещения. Особое внимание было уделено обязательному проведению лабораторных исследований посадочного материала на наличие различных заболеваний картофеля с целью получения качественного и безопасного урожая.

Участники совещания дали высокую оценку мероприятию. Проведение подобных встреч способствует повышению уровня сотрудничества представителей науки, производства и контролирующих государственных органов.