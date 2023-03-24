Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 32-летнего Дмитрия Утямишева. Мужчина пропал в Брянске 21 марта. Он ушел из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, глаза серые. Был одет в зелено-коричневую камуфляжную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки, синюю трикотажную шапку.

- Мужчина нуждается в медицинской помощи, - говорят волонтеры

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Дмитрия Утямишева, просят сообщать по телефонам: 8 (800) - 700-54-52 или 112.