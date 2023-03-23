В Брянске с 23 марта из-за паводка закроют понтонный мост через Десну

Фото: Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска с 23 марта для движения автоитранспорта закроют понтонный мост через Десну. Причиной этому послужил весенний паводок. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

По прогнозам специалистов Брянского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в областном центре под угрозой затопления оказались 145 домов.

Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Брянска разработало мероприятия по защите населения, территорий города и систем жизнеобеспечения.