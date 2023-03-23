Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянске 25 июня выберут депутата облдумы на место обвиняемого во взятках Воронцова. На Брянсщиене планируют провести дополнительные выборы по одномандатному округу №3. Там нет депутата, после досрочного прекращения полномочий Константина Воронцова. Об этом шла речь 23 марта во время 61-го заседания Брянской областной Думы.

Дату выборов 25 июня предложили в избирательной комиссии. Голосование проведут вне единого дня, который в этом году назначили на 10 сентября.

Напомним, главного врача горбольницы №1 Константина Воронцова задержали в феврале 2022 года. Его обвиняют во взяточничестве. Уголовное дело на него находится в суде на рассмотрении. Вместе с заведующей больничной аптекой главврач получил 1,6 миллиона рублей. Они заключили контракт с предпринимателем.