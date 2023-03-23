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НовостиПроисшествия23 марта 2023 13:37

В Брянске осудят мать, задушившую свою новорожденную дочь

Сейчас женщина находится под стражей
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске осудят мать, задушившую свою новорожденную дочь. 28-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Его расследование завершили, сообщают в пресс-службе СУ СКР Брянской области.

Предварительным следствием установили, что в декабре 2022 года женщина находилась в доме у своего знакомого в Фокинском районе Брянска, сама родила ребенка. Не желая воспитывать дочь, она задушила новорожденную. После тело ребенка в целлофановом пакете оставила на обочине дороги около одного из домов на улице Перекопской, где его нашли 7 января 2023 года.

- Уголовное дело передали на рассмотрение в суд, - говорят в Следственном Комитете. - Мать, обвиняемую в убийстве своего новорожденного ребенка, заключили под стражу.