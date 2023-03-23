Фото: пресс-служба Брянской епархии.

В Москве умер бывший брянский епископ Феофилакт. Он скончался 22 марта в Сергиевом Посаде на 74-м году жизни. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Епископ Феофилакт (Моисеев) возглавлял Брянскую кафедру в 2002-2011 годах. За время его служения на Брянщине открыли: шесть монастырей, возвращены Русской Православной Церкви, отреставрировали и построили десятки храмов и часовен.

По инициативе владыки в 2003 году установили празднование Собора Брянских святых, составили службу и акафист, написали икону; провели исторические исследования о святых и святынях Брянской земли.

Одной из главной целей его жизни было возрождение Брянского Свято-Троицкого кафедрального собора, разрушенного в начале 1960-х годов. Епископ Феофилакт руководил строительством собора, в 2007-2011 годах, был председателем правления Брянского регионального общественного фонда «Брянский кафедральный собор». Основные работы завершили в декабре 2011 года. Собор освятил Патриарх Кирилл 1 июля 2012 года.

28 декабря 2011 года Феофилакта решением священного Синода назначили епископом Дмитровским, викарием Московской епархии и освободили от управления Брянской епархией.