О причинах деградации почв рассказали в Брянском отделе инспекции ФГБУ «ВНИИЗЖ»

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Почва является основным средством сельскохозяйственного производства и относится к категории тяжело возобновляемых природных ресурсов. Без преувеличения можно сказать, что здоровые почвы – это ключ к достижению продовольственной безопасности. Однако, несмотря на такую существенную роль, которую играет почва в жизни людей, во всем мире возрастает деградация почвенных ресурсов из-за неправильных методов использования, которые приводят к неустойчивой интенсификации сельскохозяйственного производства и неадекватному управлению этим ценным ресурсом. Что означает понятие «деградация почв», каковы её причины, и кто виноват в этом явлении? На эти и другие вопросы отвечает главный специалист Брянского отдела инспекции ФГБУ «ВНИИЗЖ» Евгений Дербуш.

Что такое деградация почвы?

К определению понятия «деградация почв» существуют различные подходы. Так, согласно Федеральному закону №101 от 16.07.1998 «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» под деградацией земель сельскохозяйственного назначения понимается ухудшение свойств земель сельскохозяйственного назначения в результате природного и антропогенного воздействий.

В широком смысле деградация почв – это процессы, ухудшающие плодородие почв. В узком смысле деградация почв – это процессы разрушения структуры, потери гумуса и питательных веществ. В понятие «деградация почвы» включаются процессы ухудшения свойств почв и их качества.

Причины деградации почвенного покрова?

Причинами ухудшения качества почв являются как естественные природные процессы, такие как землетрясения, наводнения, извержения вулканов и другие природные катаклизмы, так и процессы, вызванные хозяйственной деятельностью человека, например, нерациональная распашка земель, чрезмерное или неправильное применение пестицидов и химических удобрений, вырубка леса и лесополос, горнодобывающая, металлургическая, машиностроительная и другие промышленности, сбрасывающие большое количество токсичных отходов, урбанизация и прочие.

Чем грозит деградация почв?

Земля обеспечивает производство более 90% всех продуктов питания. Деградация почв оборачивается потерей её продуктивности. Таким образом, человечество лишается ресурсов производства продуктов питания. Кстати, почва разрушается быстрее, чем образуется. На формирование 1 см плодородного слоя почвы уходят десятки и сотни лет. В случае полной деградации почвы её восстановление может занять жизнь целого поколения. Деградация почв, в конечном итоге, влечет за собой полное уничтожение плодородного почвенного покрова. Если процесс не контролировать, человечество ждут самые катастрофические последствия.

Как повысить плодородие?

Получение высоких урожаев сельхозкультур требует постоянной работы по возврату элементов питания в почву, сохранению и восстановлению почвенного плодородия. Для предотвращения процессов снижения плодородия почв необходимо применять комплекс мер, таких как использование паров в хозяйствах (пар – это состояние поля, свободного от сельскохозяйственных растений в течение определенного периода времени), систематическое проведение мелиоративных мероприятий (орошение и осушение почвы, контроль поверхностно стекающих вод, расчистка почвы от камней и другие), соблюдение севооборотов, а также применение «зеленых удобрений» (растения-сидераты).

Основным средством восстановления плодородия земель, а также улучшения санитарно-гигиенических условий природной среды является внесение в почву органических удобрений. Однако, внесение побочных продуктов животноводства в почву как потенциального источника повышения плодородия почвы без подготовки на специализированных площадках (лагуны, навозохранилища, пометохранилища) к их использованию или реализации является нарушением законодательства Российской Федерации. Использование в качестве органических удобрений или передача права собственности на побочные продукты животноводства собственником (купля-продажа, дарение, мена и др.) возможны при подтверждении их качества и безопасности. Качество удобрений должно соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ Р 53117-2008 «Удобрения органические на основе отходов животноводства. Технические условия».

Наиболее эффективным способом восстановление биологической продуктивности и хозяйственной ценности сельскохозяйственных земель является проведение рекультивации. С 2014 года специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ» оказывают услуги в сфере разработки проектов рекультивации земель сельскохозяйственного назначения с учетом действующих нормативных документов. Приглашаем к сотрудничеству в этом направлении всех заинтересованных лиц.