В Брянске за укус бродячей собакой ребенка комитет ЖКХ наказали на 30 тысяч рублей

В Брянске за укус бродячей собакой ребенка с комитета ЖКХ горадминистрации взыскали 30 тысяч рублей. Судебная коллегия по гражданским делам Брянского областного суда оставила в силе решение суда первой инстанции об удовлетворении требований прокурора Фокинского района Брянска о взыскании компенсации морального вреда, причиненного из-за укуса безнадзорной собаки. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

К ответу привлекли муниципальное образование «город Брянск» - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.

В Фокинском районе на несовершеннолетнюю девочку напали безнадзорные собаки. Животные поранили ей ноги. Девочка испытала боль, стресс, и теперь панически боится собак.

- Суд взыскал с комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей, - говорят в прокуратуре. - Решение суда вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле.