Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске осудят 36-летнюю мать-наркосбытчицу. Женщина стала фигурантом уголовного дела сразу по трем статьям: «Вовлечение родителем несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления», «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах)» и «Склонение несовершеннолетних к потреблению наркотических средств». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что в августе и сентябре прошлого года женщина вместе со своей 14-летней дочерью пыталась сбыть с помощью «закладок» в Брянске и Брянской районе больше 770 грамм наркотиков.

Кроме того, с августа 2020 года по сентябрь 2022 года злоумышленница систематически склоняла к употреблению наркотиков и дочь, и 13-летнего сына. Она вызывала у них желание употреблять наркотические средства, предоставляя их детям.

- Обвиняемую заключили под стражу, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Детей из семьи изъяли и поместили в специализированное учреждение.