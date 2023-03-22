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НовостиПроисшествия22 марта 2023 12:13

Брянец избил 80-летнюю мать и угодил в колонию

Сын бил женщину по голове рукой и мокрым полотенцем
Надежда ПЕТРУНИНА

В Злынковском районе сын избил 80-летнюю мать. 57-летний житель села Лысые стал фигурантом уголовного дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 17 марта прошлого года мужчина избил свою мать. Он бил пожилую женщину рукой и мокрым полотенцем по голове. Потерпевшая получила тяжкий вред здоровью.

- Суд приговорил виновного к двум годам и шести месяцам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.