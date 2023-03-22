Следственный комитет России начал расследование после атаки беспилотников ВСУ нефтепровода в Брянской области

Фото: пресс-служба СК РФ.

Следственный комитет России начал расследование после атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ территории НПС «Новозыбков» АО «Транснефть». Об этом сообщают в пресс-службе СК России.

- Следователи Следственного комитета России детально установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, - говорят в ведомстве.

Напомним, во вторник, 21 марта, в очередной раз украинский беспилотник вновь атаковал территорию НПС «Новозыбков» АО «Транснефть».

Еще раньше, 15 марта, здесь нашли взрывные устройства. В обоих случаях пострадавших нет.