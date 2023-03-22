Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске после ремонта открыли тир «Спартаковец» имени В.В. Карпушкина. Он находится в Советском районе, в гимназии №6. Из городского бюджета на проведение работ направили больше 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В тире отремонтировали холл, кабинеты, полностью обновили санузел, сделали освещение, раздевалки. Кроме того, в помещении обеспечили три уровня безопасности, под надежной защитой комната хранения оружия. Охраняют здание сотрудники частного охранного предприятия. Объект находится под сигнализацией. Сегодня в школе занимаются 133 ребенка, из которых около 40 детей — в тире гимназии №6.

История школы по пулевой стрельбе начинается со стрелкового тира в ДДЮТ имени Ю.А. Гагарина еще в 1982 году. Позже открыли филиал в школе №62 — современной гимназии №6. Третье отделение работает в Фокинском районе на базе общества ДОСААФ по улице 2-я Аллея.