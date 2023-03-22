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НовостиПроисшествия22 марта 2023 7:36

В Брянске 35-летний мужчина до смерти избил незнакомца

Виновного на восемь лет отправили в колонию
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске 35-летний мужчина до смерти избил незнакомца. Житель города стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что вечером 23 октября прошлого года мужчина возле дома №18 по улице Полесской поссорился с незнакомым мужчиной. В гневе он несколько раз ударил оппонента кулаком по лицу и голове. От черепно-мозговой травмы 46-летний потерпевший скончался.

- Суд приговорил виновного к восьми годам колонии строгого режима, - говорят в прокуратуре. – Кроме того, мужчину обязали компенсировать материальный и моральный ущерб супруге погибшего в размере 1,7 миллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу.